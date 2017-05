Un véhicule fonce dans la foule à Times Square: un mort, 19 blessés

Une voiture a renversé des piétons jeudi en fin de matinée sur Times Square à New York, l'une des places les plus fréquentées au monde, faisant plusieurs blessés, a indiqué un photographe de l'AFP sur place.

Les pompiers de New York confirment un mort et 19 blessés.

Selon des témoins, interrogés par Reuters, la voiture qui a renversé des piétons a roulé à contresens sur le trottoir.

La police new yorkaise (New York Police Department) a déclaré que l'incident ne semblait pas être de nature terroriste. Le conducteur, un homme âgé de 26 ans, aurait été arrêté et aurait des antécédents pour conduite en état d'ivresse, précise la chaîne télévisée américaine.

Des photos circulent sur les réseaux sociaux, montrant une voiture qui est montée sur le trottoir ainsi que des personnes blessées en train de se faire soigner.

Crazy car crash in the middle of Times Square. We are being told to shelter in place pic.twitter.com/jvEhISIhcn

— Christopher Rudolph (@chrisreindeer) 18 mai 2017