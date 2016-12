Un vaccin "jusqu'à 100%" efficace contre Ebola

Il n'y a eu aucun cas d'Ebola parmi les près de 6.000 personnes qui ont reçu l'an dernier ce vaccin en Guinée, contre 23 cas chez les non vaccinées. Ce qui suggère "fortement que le vaccin est très efficace et pourrait avoir une efficacité jusqu'à 100%", a déclaré à l'AFP le Dr Marie-Paule Kieny, sous-directrice générale à l'Organisation Mondiale de la Santé.



Son équipe de chercheurs a calculé qu'en cas de pleine épidémie, il y a 90% de chances que le vaccin, baptisé rVSV-ZEBOV, soit à plus de 80% efficace.



Le vaccin, dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation, pourrait être enregistré en 2018, après soumission du dossier aux autorités américaine (FDA) et européenne (EMA). Le processus d'approbation standard est habituellement d'une décennie, voire plus, a rappelé Mme Kieny.



"S'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes maintenant prêts à y répondre", a-t-elle commenté.



Partie du sud de la Guinée fin 2013, la récente épidémie en Afrique de l'Ouest a été la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, avec plus de 28.000 cas recensés dont plus de 11.300 décès.