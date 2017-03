Un terrible accident fait au moins douze morts au Texas

Le minibus transportait des seniors de retour d'une retraite de plusieurs jours organisée par l'Eglise baptiste de New Braunfels, au Texas. L'église a indiqué via Twitter qu'une collision frontale avait eu lieu.



Le minibus transportait 14 personnes au moment de l'accident, tandis qu'il n'y avait que le conducteur dans le pickup, selon les médias locaux. Les autorités se penchent sur les causes de la collision.

