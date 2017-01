Un soldat s'évanouit lors du discours d'adieu aux armées d'Obama

Une porte-parole de l'armée a indiqué au Washington Examiner que le militaire avait "immédiatement" été pris en charge et qu'il était remis sur pied. Une photo de l'Agence France Presse montre cependant le soldat au sol, ses collègues du 3e régiment d'infanterie restant immobiles afin de ne pas einfreindre le protocole. Appelé "The Old Guard", ce régiment est le plus ancien encore actif de l'armée américaine.



Dans son discours, le futur ex-président US a salué l'action des forces armées pendant ses huit années de mandat. Il a également plaisanté sur les quelques privilèges que procure la fonction de commandant en chef des armées. "De tous les privilèges de ce poste, et il y en a beaucoup, je vais regretter Air Force One, je vais regretter Marine One", a-t-il lancé, avec son humour habituel.