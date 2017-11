Un sexagénaire déféré pour tentative de viol sur une mineure de 13 ans

M. Diakhaté est dans de sales draps puisqu'il a été déféré ce matin devant le procureur de la République par les éléments du commissariat du Point-E pour les faits de tentative de viol et détournement de mineure.





En effet, la victime M. Diagne était partie au magal de Touba chez sa sœur laquelle ayant constaté le changement physique de cette dernière, l'avait conduite auprès d'un médecin.



Le certificat délivré à l'issue de la consultation a fait état d'une déchirure hyménale récente. Entendue, la fille a désigné M Diakhaté comme étant son bourreau : « il a profité de l'absence de ma mère pour m'inviter dans son lit et pendant 3 jours il a entretenu des rapports sexuels avec moi, avant de me menacer de mort si jamais je le dénonçais. »





Interrogé par la famille de M. Diagne, le sieur Diakhaté a proposé la somme de 100.000 FCFA pour leur silence en disant qu’il n'a eu qu'un rapport sexuel avec la fille et que c'est cette dernière qui l'avait provoqué en lui montrant ses seins.



Mais devant les enquêteurs, il fera un revirement à 90 degrés, affirmant qu’il n'a fait que lui remettre une pièce de 100 f pour acheter de la bouillie « fondé » en l’absence de sa mère.



Malgré ses dénégations, il a été déféré au parquet de Dakar...