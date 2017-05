Un sénégalais en lice au prestigieux concours International de Coran de Dubaï (vidéo)

C'extDubaï International Holy Quran Award, un concours pour les jeunes



Le Dubaï International Holy Quran Award a été lancé en 1997 à l'initiative de l'émir de Dubaï, cheikh Mohamed Bin Rachid al-Maktoum. Il est ouvert à tout musulman âgé de moins de 21 ans.



Il s'agit d'encourager les jeunes à «partager la parole d'Allah à travers le monde et à promouvoir les valeurs coraniques d'amour et de paix», peut-on lire sur le site consacré à cet événement annuel.



La compétition vise aussi à mettre en avant le caractère islamique des Emirats arabes unis. Le pays organisateur finance d'ailleurs le voyage et le séjour des candidats qui passent par un organisme religieux dans leur pays pour s'inscrire.



Que le meilleur gagne



Les sélections se font par étape et les auditions durent une dizaine de jours. Les candidats passent devant un jury qui les interroge avant de garder les meilleurs pour la finale. On peut retrouver parfois de très jeunes candidats, comme cette année les concurrents venus du Rwanda et du Pakistan qui n'ont que 11 ans.



Le lauréat de ce concours repart avec tous les honneurs et un chèque de 250.000 dirhams (61.000 euros).



Personnalité musulmane de l'année



Outre la mémorisation et la récitation, il existe d'autres catégories dans ce concours, comme la plus belle voix pour la psalmodie des versets coraniques ou bien encore la meilleure personnalité islamique de l'année.



Et pour 2015, c'est une femme qui a été distinguée pour la première fois. Cheikha Fatima Bint Moubarak a été récompensée pour ses œuvres caritatives et ses services rendus aux musulmans à travers le monde.



Un parc d'attraction dédié au Coran



Et ce n'est pas tout, Dubaï qui est à la pointe des projets inédits, inaugure fin septembre 2015 un parc d'attractions de 64 hectares dédié entièrement au Coran. Le Holy Quran Park présentera notamment les miracles du livre sacré musulman avec des espaces pour enfants et un coin spécial «omra» pour s'entraîner au pèlerinage à la Mecque.





