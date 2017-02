Un scénario horrible: elle sentait "quelque chose qui rampait" dans son crâne

C'est un scénario digne d'un film d'horreur. Selvi, une habitante de Chennai (Inde), s'est réveillée au milieu de la nuit avec une drôle de sensation au niveau du nez.



Un vrai cauchemar. Alors qu'elle dormait paisiblement, Selvi s'est brutalement réveillée au milieu de la nuit. Cette citoyenne de Chennai (Inde) avait senti une étrange sensation entre le nez et les yeux. Et pour cause: un cafard s'était faufilé en douce dans sa narine. Quand elle a réalisé ce qui se passait, l'insecte avait déjà élu domicile dans son crâne.



"Cela me brûlait les yeux"

"C'est une sensation difficile à expliquer, mais j'étais sûre que c'était un insecte. J'ai ressenti à la fois des picotements et quelque chose qui rampait. Chaque fois qu'il se déplaçait, cela me brûlait les yeux", témoigne la femme de 42 ans à l'Indian Express.



Une douleur si vive que Sevli a été obligée de se rendre immédiatement à l'hôpital. Après avoir procédé à une endoscopie nasale, les médecins ont pu localiser le cafard logé entre ses deux yeux, tout près du cerveau. Ils ont ensuite procédé à son extraction. Ils n'avaient jamais vu ça.



De la chance dans son malheur

"Si Selvi avait attendu quelques heures de plus, l'insecte aurait fini par succomber. De quoi provoquer une infection et probablement la mort de la patiente", a indiqué le docteur Shankar.



Question: comment un cafard a pu s'introduire dans un si petit orifice? D'après des chercheurs de l'Université de Berkeley (Californie) cités par The Atlantic, une blatte, malgré sa petite taille de 12 millimètres de hauteur, peut se faufiler dans des espaces de trois millimètres en compressant la taille de son corps de moitié.