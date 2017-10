Un reflet de miroir quitte la Tfm : Léa Soukeyna Ndiaye annonce son départ sur instagram.

La figure romantique, aux formes de faucille d’or déchirant le soir dakarois, va susciter une vague de nostalgiques parmi les téléspectateurs de la Tfm. En clair, la très ravissante présentatrice-vedette du 20 h a communiqué sur Instagram : "Après plus de trois belles années à présenter le journal de 20h sur la Tfm, j'ai décidé de faire une pause pour me consacrer à un projet professionnel qui me tient particulièrement à Cœur. Sachez que ce fut un IMMENSE plaisir de vous préparer le journal chaque week-end".



"C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour moi, et j'ai hâte de le partager avec vous!", annonce-t-elle, un brin triste.