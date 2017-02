Un plongeon de l'extrême à bord... d'un bateau de croisière

Le paquebot Harmony of the Seas (voir photos ci-dessous) est considéré comme le plus grand au monde. Il peut ainsi accueillir jusqu'à 5.500 passagers. Sa piscine possède également des qualités hors-norme et s'avère l'une des plus profondes de la flotte commerciale.



Cesilie Carlton, 35 ans, a exploité ces données mégalomanes pour réaliser un saut périlleux inédit depuis son plongeoir perché plus de 16 mètres de haut. Le tout sur un navire en mouvement, évidemment.



De quoi provoquer quelques sueurs froides...