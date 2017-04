Un peu plus sur l'interpellation de l'homme d'affaires Ndiègne Fall, à l'aéroport avec une mallette d'argent

On en sait un peu plus sur l’affaire ayant conduit à l’interpellation de Ndiègne Fall à l’aéroport de Dakar. En fait, les 75 millions de F Cfa n’étaient que la face visible de l’iceberg. Les radars sensibles de Libération renseignent que l’homme d’affaires avait aussi par devers lui 92.000 euros et 30.000 dollars. Ce, en plus des Cfa. C’est la raison pour laquelle la Douane l’a arrêté avant de saisir ces fortes sommes. Aux dernières nouvelles, Ndiègne Fall a été libéré après un mystérieux accord avec les soldats de l’économie. Une affaire sur laquelle nous reviendrons amplement...