Un pêcheur meurt à Gouloumbou : L’hippopotame accroche sa 24ème victime

L’animal assassin qui rôde dans les eaux du fleuve Gambie, dans le Gouloumdou, a encore fait une nouvelle victime. Selon le quotidien, Amadou Diaw, la trentaine pas encore révolue, est passé sous les crocs de l’hippopotame hier, entre 7 h et 8h, alors qu’il tentait de faire remonter ses filets jetés dans les eaux la veille. Ce qui porte le nombre de personnes tuées par l’animal. Surpris en plein fleuve par la bête assassine, Amadou et son compagnon se sont vus attaqués par l’animal qui a commencé par leur embarcation. « C’était le sauve-qui-peut après que l’animal a secoué la pirogue de toute sa puissance. Amadou a été sa cible. Il est poursuivi dans les eaux avant d’être rattrapé et déchiqueté par la bête qui a usé de ses crocs acérés pour le malmener. Aucun secours ne pouvait lui être apporté », raconte le pêcheur.