«Un pari fou» ou, plus indulgent : «une démarche courageuse».

Voilà ce que sont le plus souvent les réactions à l’annonce du lancement d’un média.

Il est vrai que créer de toutes pièces un nouvel organe médiatique alors que sévit une des plus profondes crises que la presse ait eu à affronter peut sembler inconscient. Ou en tout cas relever d’un «Pari fou», d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement de lancer un site web, mais également un journal au sens large du mot.

Chers lecteurs, à compter d’aujourd’hui, «actupublique.com» sera accessible sur le Web, non pas pour concurrencer l’existant, encore moins prendre la place d’un quelconque journal en ligne, mais plutôt pour jouer pleinement sa partition dans le paysage médiatique national et dans le combat démocratique sénégalais. Cette fenêtre que vous ouvrez sur votre ordinateur est aussi un pari en ce sens qu’il est une aventure entrepreneuriale construite sur une idée, une volonté et un ciment humain.

Dans cet océan d’informations qui nous envahit, «actupublique.com» entend dénicher les ilots de prospérité, l’endroit indiqué pour cueillir la nouvelle fiable et vérifiée. En somme, notre mission est de vous livrer de façon régulière une information sélectionnée (parce que toutes les informations ne valent pas d’être publiées), hiérarchisée (parce que toutes les informations sélectionnées n’ont pas la même valeur), commentée (parce que toutes les informations peuvent avoir un sens). Ce qui devient naturellement une information à haute valeur ajoutée car collectée et traitée par une équipe de jeunes journalistes certes, mais rompue à la tâche et chevillée au professionnalisme, à l’éthique, à la déontologie et au sens de l’objectivité qui doivent, en tout temps et à tout lieu, gouverner la pratique du métier.

Naturellement, «actupublique.com» traitera tous les thèmes, allant de la politique à l’économie, en passant par le sport, les faits de société, la religion etc. Sans parti-pris ni exagération. Il s’en tiendra aux faits qu’il se donnera la liberté de commenter et d’expliquer au besoin. Toujours pour rester dans l’ère du temps, notre journal proposera des vidéos et autres albums photos si l’événement le commande.

Que l’on se comprenne, «actupublique.com» n’est ni un journal d’opposition politique, ni un portail pro-pouvoir, encore moins un site d’opinion… Il se veut un organe sérieux, crédible, équidistant de toutes les couches pour mieux jouer son rôle de sentinelle. La tendance générale au Sénégal étant de cataloguer chaque parution, nous, en ce qui nous concerne, travaillerons sans relâche à échapper à cet étiquetage. Et cela, seules nos publications pourraient le justifier. Nous nous y emploierons!

Voilà, chers lecteurs, ce que sera «actupublique.com» : un média d’information engagé, objectif et ouvert!





Alioune Badara Coulibaly Directeur de publication