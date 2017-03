Un nouveau revers qui fragilise Wenger

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Gunners... Si, au cours des mois de septembre et octobre, ou plus récemment en janvier, les résultats de l'équipe première avaient un temps permis de croire en une belle saison 2016-2017, force est de constater que les prestations d'ensemble de Laurent Koscielny et consorts ne permettent que peu d'ambitions.

Et ce n'est pas cette nouvelle défaite (3-1), concédée samedi en ouverture de la 29e journée de Premier League sur la pelouse de West Bromwich Albion, qui permettra d'inverser la tendance. D'autant qu'elle fait écho à celle enregistrée à Liverpool au début du mois (3-1), toujours en championnat. Sans même évoquer la double humiliation subie contre le Bayern Munich en Ligue des champions... Samedi, encore une fois, les Gunners n'ont pas été à la hauteur. Craig Dawson avait frappé le premier (12e) avant l'égalisation d'Alexis Sanchez (15e), mais les Baggies ont ensuite été plus incisifs en deuxième période, faisant la différence par l'intermédiaire de Hal Robson-Kanu (55e) et Craig Dawnson de nouveau (75e).

Deux confrontations vitales à venir contre Manchester City

Et voilà comment, malgré deux matches en retard (face à Leicester City et à Southampton), Arsenal voit son rêve d'une nouvelle qualification en C1 s'amenuiser un peu plus, en attendant les autres résultats du week-end. C'est la soupe à la grimace chez les Gunners, et ce alors que les prolongations d'Arsène Wenger ou de la star chilienne sont à l'étude. Le technicien français a encore eu le droit à son lot de messages dans les tribunes, réclamant un départ au terme de l'exercice en cours, ainsi qu'à une banderole tractée par un avion dans le ciel de West Bromwich... Une autre réclamait à l'inverse une prolongation, mais les partisans de l'Alsacien se font de plus en plus rares.

La prochaine échéance en Premier League, le 2 avril prochain à domicile face au Manchester City de Josep Guardiola, vaudra donc très cher à l'échelle des Gunners, au même titre que la demi-finale de FA Cup, toujours à l'Emirates Stadium face à ce même adversaire, le 23 avril.