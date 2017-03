Un nouveau chapitre dans le E-commerce entre la Poste et Jumia

En partenariat avec la Poste, Jumia a ouvert un nouveau chapitre dans le E-commerce. Les nouveaux partenaires ont signé un accord de partenariat stratégique pour l’avenir des deux entités. Ce partenariat confirme la vision stratégique de la Poste à l’horizon 2020 qui priorise l’innovation, l’intégration et l’inclusion en ouvrant et en adaptant ses services au commerce en ligne. C’est aussi l’une des étapes qui succède à la mise en place en 2015 de nouveaux codes postaux avec le concours de l’ARTP, pour fiabiliser les adresses des E-consommateurs et garantir une livraison à domicile. Les E-clients bénéficieront aussi des 200 points de retrait à travers le territoire sénégalais où il sera possible de retirer les colis Jumia.