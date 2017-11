Un nouveau buste (réussi) pour Cristiano Ronaldo

Nouveau buste de la star Cristiano Ronaldo 👌

Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/kOW9a32e1f

— Planète Foot (@planetefootnet) 27 novembre 2017



Le Real Madrid a célébré Cristiano Ronaldo avec un nouveau buste qui prendra place dans le musée du club madrilène. Il s'agit d'une sculpture de 90 cm et 60 kg.Dire que ce buste de CR7, assez réussi, n'a rien à voir avec l'oeuvre réalisée à l'aéroport de Funchal il y a quelques semaines, est un doux euphémisme."La force intérieure de ce personnage""Je me suis servi de plusieurs photos pour travailler, et ce que je voulais montrer c'était la force intérieure de ce personnage", a précisé Antonio Navarro Arteaga, le sculpteur dans des propos relayés par El Mundo.L'oeuvre a été réalisée en deux semaines et a été dévoilée le 2 novembre dernier dans les couloirs de Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo n'était pas présent à cause du déplacement madrilène à Tottenham en Ligue des Champions.