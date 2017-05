Un mort et 9 Casques bleus blessés dans l'attaque d'un camp de l'ONU au Mali

Cette "attaque aux mortiers ou roquettes" a visé peu après 13H00 (locales et GMT) le camp de la Minusma à Tombouctou, dit "Super Camp", explique la mission onusienne dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.



"Selon les rapports préliminaires, six obus y ont atterri. Le bilan provisoire est de neuf blessés parmi les Casques bleus", dont "quatre grièvement", qui étaient en cours d'évacuation sur Bamako, la capitale. "L'attaque a fait un mort dont l'identification est en cours", affirme l'ONU.



"Des dégâts matériels ont également été causés, dont l'ampleur sera établie ultérieurement. Aucun personnel civil n'a été affecté", précise la Minusma.



Elle ne fournit aucune indication sur les nationalités des Casques bleus blessés. Ces derniers comprennent des Libériens et un Suédois, selon les armées libérienne et suédoise ayant évoqué l'attaque à Monrovia et à Stockholm.



Aucun Belge

Aucun Belge n'était présent dans le camp de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) de Tombouctou, qui a été attaqué mercredi, assure un attaché de presse de la Défense.



"Notre base à Tombouctou, au Mali, a été frappée par des roquettes. Il y a eu plusieurs blessés et d'autres dégâts. Nous enquêtons sur le sujet", a déclaré un porte-parole de l'armée libérienne, Prince C. Johnson, à Monrovia, sans plus de détails.



A Stockholm, l'armée suédoise indiqué qu'un soldat suédois a été légèrement blessé dans une attaque contre un camp abritant son contingent dans le sud de Tombouctou. Le blessé était pris en charge par l'unité médicale suédoise, et lors de l'attaque, "plusieurs explosions puissantes" se sont produites, a-t-elle affirmé, précisant ne pas disposer de plus de détails.



Déployée depuis juillet 2013, la Minusma est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 Casques bleus tués en opération.



L'attaque contre son camp à Tombouctou survient au lendemain d'un assaut contre l'armée malienne dans la région de Ségou, dans le centre du pays, ayant fait neuf morts et cinq blessés parmi les soldats maliens selon un bilan du gouvernement.