Un iPhone bloqué pendant "46 ans, 10 mois, 3 semaines, 4 jours..."

En réalité, bien qu'un peu effrayant, la solution à ce message n'est pas si compliquée à comprendre et nous l'avons trouvée... sur le forum d'iPhoneSoft.

Selon Endofwar, le problème peut être lié au fait que "les appareils de chez Apple ont un genre de "bug" qui, lorsqu'on débranche la batterie (ou qu'elle est en fin de vie, ou vide), il arrive que la date et l'heure vous fassent une petite surprise au redémarrage: vous vous retrouvez au 1 janvier 1970."

Heureusement, la solution est plutôt facile, bien qu'un peu longue.

On se souvient d'ailleurs qu'en février 2016, des petits malins s'étaient amusés à briquer des iPhone en Apple Store en profitant d'une autre façon de ce bug.

