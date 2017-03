Un homme avalé en entier par un python géant en Indonésie

Vision d'horreur pour des habitants de l'île des Célèbes, en Indonésie. Le corps d'un homme de 25 ans porté disparu a été retrouvé entier dans le ventre d'un python de sept mètres, a indiqué mercredi un responsable local de l'archipel d'Asie du Sud-Est, où les médias n'ont pas hésité à diffuser des vidéos de la découverte.



Akbar, 25 ans, avait quitté dimanche sa maison du village de Mamuju et n'était pas rentré chez lui. Inquiète, sa famille avait alerté la police. Après la découverte du python avec un gros ventre le lendemain dans les alentours, les proches d'Akbar ont immédiatement pensé qu'il avait été gobé par ce serpent des forêts tropicales.



Le serpent trahi par son gros ventre





Le python se trouvait près d'une plantation de palmier à huile de la famille et avait des difficultés à se déplacer à cause de son gros ventre, a ajouté un responsable de Salubiro, un village proche. «Nous avons immédiatement pensé que le serpent avait avalé Akbar car autour du site, nous avons retrouvé des fruits de palmier, l'outil qu'il utilisait pour la récolte et une botte», a-t-il ajouté.



Des villageois ont ensuite essayé de tuer le reptile immobile. Au bout d'une heure, ils ont découpé la peau du serpent et retrouvé à l'intérieur le jeune homme, entier. «La victime a probablement été avalée dimanche car son corps était déjà enflé quand nous l'avons retrouvée», a-t-il ajouté.



Dans les années 1990, un python avait été découvert dans la même région, mais jamais personne n'avait été avalé par un serpent auparavant, a observé le responsable. En 2013 à Bali, un vigile avait été tué par un python dans l'enceinte d'un hôtel en bord de plage de l'île la plus touristique d'Indonésie.

Leparisien.fr avec AFP