Un gardien de but meurt après un choc avec un autre joueur

Un gardien de but indonésien, décrit comme une "légende" par son club de football de Persela, en première division indonésienne ou "Liga 1", est décédé dimanche après avoir percuté lors d'un match l'un de ses coéquipiers. Le décès de Choirul Huda, gardien et capitaine de Persela Lamongan, a été constaté peu après son arrivée à l'hôpital Dr Soegiri Lamongan, où il a été tenté de le réanimer, sans succès. Selon un médecin de l'hôpital, le choc a coupé la respiration du joueur, et a causé un traumatisme au crâne et à la nuque qui a résulté en un arrêt cardiaque.