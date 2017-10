Un fils de Kara derrière les barreaux : Il avait mis en gage la voiture d’une dame pour payer ses dettes

Depuis avant-hier, un fils de Serigne Modou Kara séjourne dans les locaux du commissariat des Parcelles Assainies. Modou Makhfouss, c’est son nom, avait emprunté la voiture d’une dame qui habite la Sicap-Liberté 2. Modou qui avait emprunté la voiture pour deux jours, a fait cinq jours finalement avec le véhicule et n’a donné aucun signe de vie à la dame. Voulant récupérer son bien, cette dernière est allée le chercher à son domicile. Le mis en cause arrêté et remis aux limiers des PA, a avoué avoir mis en gage la voiture auprès d’un certain Modou Fall. Sauf qu’il ne connait pas le numéro de téléphone de ce dernier. Il a été mis derrière les barreaux pour y voir plus clair.