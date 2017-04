Un citoyen souhaite que la rue Jules Ferry soit rebaptisée rue Joe Ouakam

Dans une notre adressée à Dakaractu, Dian Diallo souhaiterait que le Rue Jules Ferry soit rebaptisée Rue Joe Ouakam du nom de ce célèbre artiste sénégalais arraché à notre affection hier et qui repose désormais aux cimetières de Ouakam.

On peut lire dans cette note : " Si j'étais influent auprès de la mairie de Dakar, j'aurais fortement recommandé à ce que le nom de#RueJoeOuakam remplace celui de la Rue Jules Ferry. Lui le colonialiste franc-maçon raciste qui avait proclamé à la face du monde : « Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures ». Les temps ont changé au XXIème siècle. Africanisons les noms de nos rues ici et maintenant."