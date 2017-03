Un candidat aux législatives françaises bat campagne à Dakar

L’avocat Frederick Eibar, candidat indépendant de la neuvième circonscription française regroupant des pays de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest, déroule à Dakar sa campagne pour les élections législatives françaises prévues les 11 et 18 juin 2017.



"Je me présente à la députation des Français de l’étranger, dans la neuvième circonscription. Nous avons 11 députés de la diaspora à élire pour autant de circonscriptions", a expliqué Me Eibar lors d’une conférence de presse, vendredi, à Dakar.



Les Français vont élire 577 députés en juin prochain. La circonscription électorale que Frederick Eibar souhaite représenter à l’Assemblée nationale de France couvre 16 pays répartis entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal.



Elle comprend quelque 20.000 électeurs, dont 55% de binationaux, selon l’avocat. Me Eibar revendique 25 ans de présence sur le paysage politique français. Il exerce des fonctions consulaires en France pour le Maroc.



"Je ne cesse de dire au cours de ma campagne que les Français de l’étranger sont souvent perçus par les politiques français comme des citoyens de seconde zone, et les binationaux comme des citoyens de troisième zone, alors qu’en réalité ces gens représentent une richesse et une valeur pour nos nations", a déclaré Me Eibar.



"Je suis un Africain qui vit dans la communauté africaine, et j’ai une perception de l’Afrique que les autres n’ont pas. Je souhaite pouvoir défendre nos intérêts", fait-il valoir.



Le candidat à la députation a promis de "vivre pendant trois mois dans chacun des pays de la circonscription, pour bien les connaître".



"Je sais que le Sénégal a décidé d’élire des députés pour la diaspora. Je serai très heureux que les députés des Français de l’étranger et les députés des Sénégalais de l’étranger puissent se rencontrer, échanger des expériences…" a-t-il ajouté.