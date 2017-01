Un camion percute des piétons à Jérusalem, au moins 3 morts

Un camion a foncé sur des piétons dimanche à Jérusalem, faisant au moins trois morts et une quinzaine de blessés avant que son chauffeur ne soit abattu, ont annoncé la police et le service d'ambulances.

Les victimes sont principalement des soldats de l'armée israélienne.

L'attaque s'est déroulée le long d'une promenade publique populaire surplombant les murs de la Vieille ville de Jérusalem, ont précisé les autorités.

Selon les sources, la police évoque une "possible attaque terroriste".