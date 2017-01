Un avion turc s'écrase sur des maisons au Kirghizstan: au moins 32 morts

Le ministère kirghiz de la Santé a donné à l'AFP en fin de matinée un nouveau bilan de "32 morts, dont les quatre pilotes". Les services médicaux d'urgence ont précisé que "six enfants" se trouvent parmi les victimes, pour la plupart des habitants locaux.



A 07H40 locale (2H40 en Belgique), "un avion-cargo opéré par une compagnie turque, en provenance de Hong Kong (Chine), s'est écrasé au sol à l'approche de l'aéroport de Manas (à Bichkek) en raison des mauvaises conditions météorologiques", a indiqué un haut responsable du ministère des Situations d'urgence, Moukhammed Svarov, interrogé par une radio kirghize. Selon l'agence kirghize de l'aviation civile, l'avion-cargo était opéré par la compagnie turque Turkish Airlines et devait faire escale à Bichkek, avant de poursuivre vers sa destination finale, Istanbul. Au moins 15 maisons ont été détruites, a précisé la porte-parole du ministère, Elmira Cheripova.



"L'avion s'est écrasé sur les maisons, il a tué des familles entières", a raconté à l'AFP un témoin de l'accident qui n'a pas voulu donner son nom. "Il ne reste rien des maisons, les gens ont été tués avec toute leur famille et leurs enfants, beaucoup de personnes étaient en train de dormir."



D'après les médias kirghizes, le crash a eu lieu près du village de Datcha-Suu, très proche de l'aéroport de la capitale de ce pays pauvre d'Asie centrale.



Le vice-Premier ministre Moukhammetkali Aboulgaziev s'est rendu sur place, accompagné des ministres des Situations d'urgence et des Transports, selon un communiqué du gouvernement. Le président kirghiz Almazbek Atambaïev a annulé sa visite en Chine pour revenir à Bichkek, d'après des médias kirghizes.