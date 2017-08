Un astéroïde va frôler la Terre (ESA)

Asteroid 2012 TC4 will pass Earth at 44000 km in October, providing scientists valuable opportunity to study ithttps://t.co/NuQSTxZzbu pic.twitter.com/E9ys6ddif0

"Il ne touchera pas la Terre", a déclaré à l'AFP Detlef Koschny, co-directeur du segment Objets géocroiseurs (Near-Earth Objects) de l'ESA. Mais "il va passer sacrément prêt", reconnaît Rolf Densing, directeur des opérations à l'ESA."Il s'en faut de peu"Il se trouvera juste un peu au-delà des orbites des satellites géostationnaires. "Les satellites les plus éloignés sont à 36.000 km de la Terre. Donc vraiment il s'en faut de peu", dit M. Densing.2012 TC4L'astéroïde 2012 TC4, qui avait été découvert en 2012, n'avait plus été observé pendant cinq ans. Puis il a de nouveau été repéré récemment par le VLT (Very large telescope) de l'Observatoire européen austral (ESO) au Chili.