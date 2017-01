Un an au Sénégal : Aigle Azur fait le bilan de ses activités

Un an d’activités et de résultats, ça se fête. Les acteurs aéronautiques et du tourisme ainsi que des opérateurs économiques se sont retrouvés pour faire le bilan de leur parcours. Aigle Azur est une compagnie aérienne qui a plus de 70 ans d’histoire.la compagnie est née après la deuxième guerre mondiale. Dans un premier temps elle transportait les troupes d’après-guerre avant d’être rachetée en 2001. Aujourd’hui Aigle Azur c’est 11 avions. Et sa présence en Afrique est une histoire qui remonte à de longues années. « Nous avons déjà transporté plus de 35 000 passagers. Notre objectif c’est le développement et nous espérons développer notre réseau sur Dakar. Cette année, nous avons renforcé nos offres notamment sur les vacances de Noël et les vacances de février. Il y aura trois à quatre vols par semaine» a indiqué le directeur commercial et marketing avant d’ajouter qu’à Dakar, ils sont représentés par un staff de l’entreprise APG. Un an de présence au Sénégal, Aigle Azur se réjouit de son bilan d’étape. Une cérémonie qui a servi de cadre afin de présenter aux autorités nationales et aux journalistes les résultats et les perspectives de développement mais également sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise au Sénégal et en Afrique. C’est le directeur commercial et marketing d’Aigle Azur qui a présidé la cérémonie en compagnie de l’ambassade de France au Sénégal et les représentants du ministre du Tourisme et des transports aériens ainsi que son homologue de la culture et de la communication.