Un an après le meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye : les terribles révélations de sa famille

Une cérémonie de lecture du Coran a été organisée ce matin à Pikine au domicile de Fatoumata Mactar Ndiaye ex membre du Conseil économique social et environnemental pour la célébration du premier anniversaire de sa disparition. La famille réclame justice et déplore le manque d'assistance du Conseil économique social et environnemental et la non constitution de partie civile de l'État du Sénégal...