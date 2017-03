Un aéroport et un (curieux) buste pour Ronaldo

Ça plane pour CR7, l'aéroport de son île natale porte maintenant son nom. pic.twitter.com/c95W09xzxK

— Instant Foot (@lnstantFoot) 25 mars 2017



Le buste de Cristiano Ronaldo présenté aujourd'hui dans l'aéroport de son île natale... 😂🤕 pic.twitter.com/eTQ1BFxdtl

— Instant Foot (@lnstantFoot) 29 mars 2017



Cristiano Ronaldo avait déjà une statue et un musée en son honneur, il y a maintenant un aéroport qui porte son nom ! Au lendemain de la défaite concédée en match amical par le Portugal contre la Suède (2-3), à Funchal, l’attaquant vedette de la Selecçao est resté quelques heures de plus chez lui pour assister au bel hommage que lui a rendu mercredi Madère, son île natale.Aux côtés du président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, et du Premier ministre, Antonio Costa, "CR7" a inauguré la nouvelle plaque de l’aéroport. Devant sa famille et 5000 personnes, toutes fans de lui, évidemment. Un grand honneur pour la star du Real Madrid. "C’est quelque chose de très spécial, a-t-il réagi. Tout le monde sait que je suis fier de mes racines."Deuxième footballeur à voir son nom associé à un aéroport, après George Best à Belfast en Irlande du Nord, le quadruple Ballon d’Or (32 ans) a expliqué qu’il n’avait "pas demandé ça", mais a reconnu qu’il se sentait "heureux et honoré". Le champion d’Europe n’a pas dit, en revanche, s’il trouvait réussi le buste à son effigie que les voyageurs verront en posant le pied à Madère…