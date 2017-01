Un Mondial à 48 équipes? Le pactole pour la FIFA

Une Coupe du monde à 48 équipes, avec 16 groupes de 3, dès l'édition 2026, verrait ses revenus nets atteindre 4,18 millions de dollars (3,95 millions d'euros), contre 3,54 millions de dollars pour le Mondial-2018 en Russie, selon les projections.



Droits télé

Dans le même temps, les coûts liés à l'augmentation du nombre d'équipes présentes et du nombre de matches (80 contre 64 dans un format à 32 équipes) seraient en hausse de 325 millions de dollars (307 millions d'euros). Les revenus des droits de télévision progresseraient de 505 millions de dollars et ceux du marketing de 370 millions de dollars



16 groupes de 3 équipes

Dans l'ensemble, ce format avec 16 groupes de 3 équipes, dont les deux premières seraient qualifiées pour les 16e de finale, générerait des recettes supplémentaires de 640 millions de dollars (605 millions d'euros) par rapport aux prévisions établies pour le Mondial-2018 et entérinées lors du dernier congrès de la FIFA.



Infantino en campagne

Gianni Infantino va tenter mardi lors du prochain Conseil de la FIFA de faire adopter ce nouveau format qu'il privilégie désormais. Lors de sa campagne pour succéder en février dernier à Sepp Blatter, l'ancien secrétaire général de l'UEFA avait pourtant soutenu un format à 40 équipes. Ce format sera également proposé aux membres du gouvernement de la FIFA, avec une version de 8 groupes de 5 et une autre de 10 groupes de 4, selon le rapport confidentiel.



Nouvelle idée

Mais l'ex-bras droit de Michel Platini penche maintenant pour le format à 48 (avec 16 groupes de 3), qui conserverait la même durée (32 jours) et pourrait se disputer comme pour l'édition 2018 dans 12 stades. Reste à déterminer le nombre de places supplémentaires allouées à chaque confédération, ce que ne dévoile pas cette analyse, point crucial qui devrait donc être discuté mardi à Zurich.



Répartition des places

Dans un Mondial à 40 équipes, l'Europe gagnerait une place (14 contre 13), l'Afrique deux (7 contre 5) et l'Asie une place et demie (6 contre 4,5), notamment. Plusieurs critiques ont accompagné la proposition de Mondial à 48. Le président de l'UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin a indiqué fin décembre qu'il manquait "d'informations de la FIFA", estimant que le système actuel à 32 équipes "marche".



L'Europe réticente

L'Association des clubs européens (ECA), présidée par le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge, a affiché son opposition, invoquant un calendrier déjà trop chargé. En revanche, selon Mundo Deportivo, le président du Real Madrid Florentino Pérez comme celui du Barça, Josep Bartomeu, soutiennent Infantino.