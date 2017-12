Un Gamou « magistral » au Daara Ghoulamou Rassoul. Regardez !

La Naissance du Prophète Mouhammad (PSL) a été célébrée sous une forte affluence au Daara Ghoulamou Rassoul. Des milliers de talibés venant des différents coins de la ville et de la diaspora ont convergé vers Goxu Mbacc pour vivre cette grande communion religieuse. De 23 heures à l’aube, les écrits du « Chambellan » du Sceau des prophètes ont été déclamés dans une ferveur et une dévotion indescriptibles. Un Gamou « parfumé » des plus belles senteurs, décoré des plus beaux feux d‘artifice, à l’honneur à l’Envoyé d’Allah, sur Ndarinfo, votre portail préféré …