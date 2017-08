Uhuru Kenyatta réélu président du Kenya avec 54,27 % des voix

Uhuru Kenyatta a d'ores et déjà tendu la main à l'opposition lors d'une adresse à la nation, peu après l'annonce de sa victoire.

« Nous devons travailler ensemble, nous devons faire équipe, nous devons grandir ensemble, nous devons ensemble faire grandir ce pays », a-t-il déclaré à l'adresse de son rival Raila Odinga et de l'opposition, appelant également au calme : « Il n'est pas nécessaire de recourir à la violence ».

Reach out to you neighbour, shake their hand and tell them elections are now over, politicians come and go, but we are still good neighbours

— President of Kenya (@PresidentKE) 11 août 2017