USA : baisse des expulsions d'immigrés clandestins

Cette annonce peut paraitre surprenante compte tenu de la promesse du nouveau président américain de donner un coup d'accélérateur au renvoi des sans-papiers.Selon la police américaine des frontières, 54.564 personnes ont été expulsées du territoire américain depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier.Ce qui représente une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente et un tiers de moins que début 2014.Aucune explication officielle n'a été donnée en ce qui concerne cette baisse, mais celle-ci reste dans le sillage des statistiques enregistrées depuis 2014.Des tribunaux débordésToutefois selon l'organisation indépendante TRAC Immigration, les tribunaux chargés des dossiers migratoires sont débordés avec des cas d'expulsion. Il faut en moyenne 600 jours pour vider un dossier.Durant sa campagne électorale pour la présidentielle américaine, Donald Trump avait promis d'expulser la majorité des onze millions de personnes vivant illégalement aux Etats-Unis. Et cela malgré le fait que la plupart d'entre elles sont installées dans le pays depuis plusieurs décennies, ont des emplois stables et ont fondé une famille.Le nouveau président américain avait par la suite précisé que son administration visait prioritairement les immigrés clandestins délinquants.Un peu plus de la moitié des immigrés expulsés depuis le 20 janvier avaient un passé criminel, comme du temps de Barack Obama.