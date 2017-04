UNIVERSITÉ RÉPUBLICAINE - La Cojer de Mbacké pour l'enterrement des haches de guerre et pour la victoire du Président Sall

Autant dire que c'est la seule structure de l'Apr qui fonctionne véritablement dans la région de Diourbel. La Cojer de Mbacké a encore fait parler d'elle en réussissant une mobilisation d'exception ce week-end au travers d'une université d'été républicaine lors de laquelle elle a réussi à regrouper l'essentiel des responsables adultes du département de Mbacké. Sous la forme d'une journée de réflexion, les jeunes ont échangé autour des tares qui alourdissent le fonctionnement de leur parti et mis en avant les atouts aux fins de les renforcer.



Pour Serigne Mbacké Faye, le secrétaire général local, les divergences de vue entre responsables sont certaines et latentes, mais il demeure constant que l'ambition collective est de massifier le parti et de donner des victoires éclatantes au Président Macky Sall aux législatives et à la présidentielle. '' Il n'y a pas de division mais de divergences de vues '' dira-t-il, considérant cet état des faits comme une richesse politique à ne pas déprécier. Le jeune Républicain de confier à la presse avoir obtenu de tous les leaders une adhésion sans faille. Ce qui laisse augurer, signale-t-il, une unité plus renforcée et l'enterrement définitif des haches de guerre.



Serigne Mbacké Faye de se réjouir des efforts consentis par l'Etat du Sénégal qui a pris l'engagement de changer le visage de la commune de Mbacké à travers les projets de Promoville. Cela permettra, selon lui, de donner un nouveau coup de fouet au parti et à sa coalition à quelques encablures des joutes électorales.



Plusieurs maires du département se succéderont au micro. C'est le cas aussi du DG de la Sogip Galo Bâ, du député Baye Maguette Diakhaté, de la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye etc...