UNE DE INTELLIGENCES MAGAZINE : Un palmarès de 50 figures attendues en 2017

Dakaractu vous dévoile la couverture du numéro d'Intelligences magazine le plus attendu de l'année avec à la une un palmarès de 50 figures attendues en 2017, selon la rédaction d'Intelligences magazine.

Une liste non exhaustive comme le rappelle l'éditeur, mais une manière de mettre la lumière sur les perspectives à suivre à travers les différentes fonctions stratégiques ou entreprises dirigées par les protagonistes en question. Des hommes et femmes valeureux ont donc été mis face à leurs responsabilités dans ce palmarès qui liste pour chacun les objectifs clés où ils sont véritablement attendus en 2017. Hommes politiques, entrepreneurs, artistes, sportifs, directeurs de banques, directeurs de média, ambassadeurs, un numéro exceptionnel dans vos kiosques à lire absolument.