UNACOIS JAPPO : Le bureau national condamne les actions de Cheikh Cissé et Alla Dieng

Le bureau national de l’UNACOIS JAPPO, face à la presse, s'offusque des actions de Cheikh Cissé et Alla Dieng qui se sont autoproclamés respectivement président et secrétaire général de l'Unacois Jappo. Ce qui est loin d’être la vérité, selon le vice président Assane KA qui condamne avec la dernière énergie cette ultime tentative de forfaiture dont le seul but est de déstabiliser l’UNACOIS JAPPO.

Le Dr Assane KA souligne que « ils n’atteindront jamais leur but car ayant emprunté la voie de illégalité. L’Unacois a été légalement constituée avec des textes réglementés, dont le nom et le logo sont protégés par l’OPI marque n° 59506 du 09 juillet 2008. De ce fait, le bureau ne tolérera aucun abus pouvant ternir son image. »

Par ailleurs, le bureau note que ces personnes ont été sanctionnées par la juridiction pénale de l’arrêt N° 582 du 21 avril 2015. Et quel que soit le prix, ils feront face à la détermination des membres du bureau national.