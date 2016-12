UN MOULIN A MIL ET UNE PRESSE A HUILE OFFERTS AUX FEMMES DE L'ASSOCIATION ISLAMIQUE SOPPEY KHADIJA DE LOUGA.

Le président du Conseil départemental de Louga a offert, ce samedi , un moulin à mil et une presse à huile aux femmes du quartier NdiangBambodji de Louga, membres de l'Association Islamique Soppey Khadidia, au nom du président Macky Sall ,

A cette occasion , il a encouragé les femmes à s'activer autour de projets de développement générateurs de revenus et d'emplois et les a assurées de son soutien.

La présidente de l'Association Mme Adama Sarr, pour sa part, s'est félicitée au nom de ses paires de ce geste , avant de louer le soutien du député Modou Mberry Sylla, président du Conseil départemental qui ne leur a jamais fait défaut.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga