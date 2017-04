UN LOT DE MATÉRIEL MÉDICAL OFFERT À LA COMMUNE DE NGUIDILE

Un partenaire du maire de Nguidilé, Mr Idrissa Tall, établi à l'étranger, a offert à la commune de ce dernier, un important lot d'équipements et de matériel médical

D'une valeur de 5,57O millions de francs cfa, ce matériel est composé de lits équipés, de fauteuils roulants, de compresses, de produits d'entretien et de plusieurs autres accessoires médicaux .

Ce matériel est ainsi destiné pour partie, à l'hôpital régional de Louga, et pour une autre aux structures sanitaires du district de santé de Louga dont Nguidilé même, et Mbédiène Fall.

La cérémonie de remise de ce don aux bénéficiaires s'est déroulée ce lundi à l'hôtel de ville de la commune de Nguidilé.

Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga