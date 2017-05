UN DIRIGEANT SPORTIF APPELLE À LA CRÉATION D’UN "CLUB DE VILLE FORT" À MBOUR

L’idée a été agitée il y a quelques années. Et je pense sincèrement qu’on doit réaliser ce projet…" a-t-il dit dans un entretien à l’APS, lorsqu’il a été interrogé sur l’existence de quatre clubs professionnels dans la ville de Mbour.



L’accession de Keur Madior en Ligue 2, le premier niveau du football professionnel, porte à quatre le nombre d’équipes du département de Mbour évoluant dans l’élite du football sénégalais.



Ce club rejoint donc dans le football professionnel trois équipes mbouroises : le Stade de Mbour, Mbour Petite Côte et Diambars de Saly.



"Au moins, pour la ville de Mbour, on peut penser à un club d’élite et des clubs satellites autour de ce dernier", a suggéré Pape Djibril Diop, appelant les responsables de ces clubs à "approfondir la réflexion" dans ce sens.



"Il ne s’agit pas seulement d’un problème de budget ou de dénomination d’un futur club, mais d’une stratégie bien pensée, qui doit permettre, dans les années à venir, de fédérer toutes les énergies pour jouer les premiers rôles au Sénégal, mais aussi en Afrique", a-t-il ajouté.



Mbaye Diouf Dia, le président de Mbour Petite Côte (ex-Touré Kunda), a agité l’idée, il y a deux ans, de la création d’un club de ville à Mbour, mais le projet n’a pas évolué.



Cette suggestion "est la voie royale pour avoir un club d’élite", a estimé le chargé de la stratégie de Keur Madior, une équipe qui a évolué cette saison (2016-2017) en National 1 (Division 3).



Selon lui, les relations sont très bonnes entre les dirigeants des clubs de Mbour et le public mbourois.



"La ville est loin d’être saturée dans le domaine du football", a souligné Pape Djibril Diop.