U20- Sénégal / Guinée à 16 heures : Un derby ouest-africain

La rencontre entre le Sénégal et la Guinée Conakry ce jeudi au Levy Mwanawasa Stadium sera très disputée. Si les deux équipes ont déjà composté leur ticket pour le Mondial de la catégorie, une place en finale reste un enjeu dans ce derby ouest-africain



Détermination, c’est le mot d’ordre dans la tanière des lionceaux avant d’affronter la Guinée cet après-midi en demi-finale de la Can u20. Finalistes à la dernière édition de cette compétition, les u20 ambitionnent de franchir le palier supérieur et de soulever le trophée cette année. Pour cela, les coéquipiers du capitaine Mamadou Diarra doivent d’abord prendre le dessus sur la Guinée ce jeudi. si Ousseynou Cavin Diagne et compagnie étaient mal entrés dans la partie lors des deux premiers matchs contre le soudan (1- 1) et l’Afrique du sud (4-2), ils ont su hausser leur niveau de jeu lors de leur troisième et dernière sortie de la phase de poules, dominant le Cameroun assez nettement par 2 buts à 0, décrochant du coup leur ticket pour la Coupe du monde en Corée du sud. une bonne performance qui a sans doute augmenté le capital confiance des lionceaux avant d’aborder leur demi-finale de ce jeudi. Plus que la confiance, les koto Boys devront surtout jouer sur leurs qualités pour venir à bout de leur adversaire du jour.



Deux fois élu «homme du match» par la Caf, Krépin Diatta, le dépositaire du jeu sénégalais, et ses partenaires devront encore sortir le grand jeu pour passer ce cap des demi-finales et jouer une seconde finale consécutive dans cette compétition. une mission pas gagnée d’avance, puisque face à la Guinée, c’est d’abord un derby sous-régional qu’il ne faudra surtout pas perdre. et même si la Guinée n’a remporté qu’un seul match dans cette phase de poules face au Mali (3-2) après avoir perdu d’entrée contre la Zambie et fait match nul face à l’egypte (1-1) ; contre le Sénégal les poulains de Mandjou Diallo trouveront certainement les ressources nécessaires dans la rivalité. les lionceaux sont avertis.

