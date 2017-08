Tulinabo Salama Mushingi, nouvel ambassadeur des USA au Sénégal : "Le Sénégal fait partie des priorités du président Trump"

Pour sa première sortie médiatique, le nouvel ambassadeur des Etats Unis n'est pas passé à côté de la plaque. Tulinabo Salama Mushingo qui co présidait avec les ministres sénégalais des Forces armées et de l'Intérieur la première conférence de la national academy associates du FBI en Afrique de l'Ouest, a révélé que la sécurité du Sénégal fait partie des priorités du président Donald Trump. Il est aussi revenu sur les causes du retard accusé par son affectation à Dakar comme nouvel ambassadeur. Selon Tulinabo Salama, cette situation est imputable au fonctionnement même de l'administration américaine qui veut que quand un ambassadeur est nommé, le Sénat ait son mot à dire.