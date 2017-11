Tulinabo Mushingi prône un renforcement de la coopération entre Dakar et Washington

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, Tulinabo Mushingi a réaffirmé, jeudi à Kaolack (centre), l’engagement du gouvernement américain à accroître la coopération entre les deux pays.



"La coopération entre les Etats-Unis d’Amérique et le Sénégal est forte. Nous comptons oeuvrer à l’accroître dans différents domaines liés au développement et à la mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), a-t-il notamment déclaré à des journalistes.



Le diplomate américain qui effectua une tournée dans le centre du pays a notamment rencontre le gouverneur de la région de Kaolack, Al Hassan Sall et visité l’Ecole nationale des sous officiers d’active (ENSOA).



Au Conseil départemental de Kaolack, Tulinabo Mushingi a échangé avec les bénéficiaires d’un programme financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA par le Département de l’agriculture des Etats-Unis.



Ce programme dénommé USDA/CLUSA porte sur la sécurité alimentaire et vise à mettre en place une chaîne de valeur du mil au profit de près de 20 000 producteurs du centre du pays, selon ses initiateurs.



"Nous sommes venus voir l’impact de nos réalisations sur les bénéficiaires. Le meilleur moyen de le savoir est d’échanger avec eux. Je dois dire que je suis satisfait après avoir entendu les témoignages des producteurs", a fait valoir le diplomate.



"Nous sommes là depuis les années 1960 et nous allons continuer nos actions dans un partenariat gagnant-gagnant. La sécurité et la prospérité du Sénégal sont également celles des Etats-Unis", a insisté Tulinabo Mushingi.