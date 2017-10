"Tu n'as pas de problème de poids", lance Trump à des enfants pour Halloween

Ce vendredi, Donald Trump a fêté son premier Halloween à la Maison Blanche. Pour l'occasion, il a reçu les enfants des journalistes accrédités dans le bureau ovale, et n'a pas pu s'empêcher de faire quelques commentaires sur leurs parents, et sur la presse en général.



Le président américain a débuté la rencontre en lançant à l'assemblée: "Vous êtes de très beaux enfants. Je n'en reviens pas que des journalistes aient pu faire de si beaux enfants"



Il a ensuite bavardé durant une vingtaine de minutes avec quelques petites sorcières, un Batman ou encore la princesse Leia. "Est-ce que tu vas grandir et devenir comme tes parents? Ne répond pas, cette question ne peut que me mettre dans l'embarras!", a-t-il notamment lancé à une petite fille à sa droite. "À ce propos, comment la presse vous traite-t-elle? Je parie que vous êtes mieux traités que n'importe qui d'autre dans le monde, n'est-ce pas?", a-t-il encore demandé.



Il a ensuite distribué des bonbons aux enfants, en précisant à l'un d'entre eux: "Tu n'as pas de problème de poids, c'est la bonne nouvelle".



Donald Trump a finalement conclu la réunion avec une dernière pique lancée aux journalistes présents: "Félicitations les amis, vous avez fait du bon travail cette fois-ci. Les enfants peuvent rester, peut-être pas les parents. Allez, amusez-vous bien!"