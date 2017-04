Trump veut réformer le système des visas pour travailleurs qualifiés

Très prisés par les sociétés spécialisées dans les nouvelles technologies, ces permis de travail (à durée déterminée) destinés aux scientifiques, ingénieurs et programmateurs informatiques, sont en particulier une passerelle pour de nombreux Indiens attirés par la Silicon Valley.



Le président des Etats-Unis signera mardi, depuis Kenosha dans le Wisconsin, un décret ordonnant aux ministères concernés (Travail, Justice, Sécurité intérieure) de proposer des réformes pour que le programme H-1B "revienne à son objectif initial: donner des visas aux postulants les plus diplômés sur les postes les mieux payés".



La cause d'une vague de travailleurs "peu qualfiés, peu payés"

"Pendant trop longtemps, plutôt que de permettre seulement aux meilleurs de venir (...), le programme H-1B a été appliqué d'une façon néfaste pour les travailleurs américains", selon la Maison Blanche, qui estime qu'il a entraîné l'arrivée d'une vague de travailleurs "relativement peu qualifiés et peu payés" dans le secteur technologique.



La signature de ce décret se veut la déclinaison concrète des "deux règles simples" érigées par le président républicain au rang de priorités absolues: acheter américain, embaucher américain.



Les services de l'immigration ont déjà annoncé début avril une série de mesures pour lutter contre "les fraudes et abus" dans l'attribution de ces visas très convoités.



Les mesures annoncées lundi interviennent au moment où les Etats-Unis ouvrent l'attribution annuelle des quelque 85.000 visas H-1B.



Le président américain ne peut, d'un simple décret, modifier le nombre de visas alloués, mais la Maison Blanche espère, en signant ce texte, donner une impulsion avant une possible réforme législative dont les contours restent cependant très flous.