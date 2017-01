Trump nomme son gendre à la Maison Blanche

M. Kushner, qui a renoncé à tout salaire pour la durée de ce poste, "a été un atout formidable et un conseiller de confiance pendant toute la campagne et la période de transition et je suis fier de l'avoir dans un rôle clé de mon administration", a déclaré Donald Trump, cité dans le communiqué.



"Il a incroyablement réussi, en affaires comme en politique. Il sera d'une valeur incomparable dans mon équipe pour lancer et mettre en oeuvre mon ambitieux programme", a ajouté le futur président, qui prendra ses fonctions le 20 janvier.



"C'est un honneur de servir mon pays", a déclaré de son côté le jeune homme d'affaires, issu de l'immobilier comme son beau-père, et qui fêtera ses 36 ans mardi.



M. Kushner, qui n'avait aucune expérience politique avant de s'engager dans la campagne de son beau-père, se retrouve ainsi dans le tout petit cercle des très proches conseilleurs du futur président américain, aux côtés du très controversé Steve Bannon, conseiller en stratégie de M. Trump, et de Reince Priebus, secrétaire général de la Maison Blanche.