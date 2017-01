Trump conseille au président mexicain d'annuler sa visite s'il ne paye pas le mur

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers...

26 janvier 2017



of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.

26 janvier 2017



"Les Etats-Unis ont un déficit des échanges commerciaux de 60 milliards avec le Mexique. Depuis le début de (l'accord de libre-échange) Aléna, c'est un accord qui ne va que dans un sens, avec énormément de pertes d'emplois et d'entreprises", a lancé le président républicain sur Twitter."Si le Mexique n'est pas prêt à payer le mur, qui est vraiment nécessaire, ce serait mieux d'annuler la rencontre à venir", a-t-il ajouté, évoquant la rencontre prévue dans cinq jours à la Maison Blanche.Sous la pression de l'opposition mexicaine qui l'a exhorté à annuler son déplacement à Washington, le président mexicain a indiqué qu'il attendrait le retour d'une délégation de haut niveau à Washington avant de prendre une décision. "Je regrette et condamne la décision des Etats-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise", a-t-il déclaré dans un bref message vidéo diffusé mercredi soir sur son compte Twitter.Donald Trump a signé mercredi un décret lançant la construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour endiguer l'immigration clandestine, la promesse la plus emblématique de sa campagne. La décision polémique de M. Trump intervient au moment où les ministres mexicains des Affaires étrangères et de l'Economie se trouvent à Washington pour préparer la rencontre entre les deux chefs d'Etat, cinq mois après une visite du candidat Trump à Mexico qui avait scandalisé les Mexicains.