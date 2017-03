Trois blessés dans une fusillade à Lille

Les coups de feu ont été tirés place Jacques Febvrier, à quelques mètres du métro porte d'Arras, dans le sud de Lille, d'après le site d'information La Voix du Nord.



La fusillade a fait trois blessés, deux légers et une personne traitée à l'hôpital. Une des trois victimes est un mineur de 14 ans.



L'identité des blessés et la raison des tirs ne sont pas encore connues. Selon les informations de Franceinfo, le tireur était a priori seul et a pris la fuite.



Une dizaine de douilles ont été retrouvées sur place par les policiers, qui écartent la piste terroriste. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte, avancent les médias français.