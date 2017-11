Triple infanticide : Le procès de Thioro Mbow s’ouvre à Bruxelles

Selon les informations de Libération, le procès de notre compatriote Thioro Mbow, prévenue pour triple infanticide, s’est ouvert depuis lundi dernier devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Agée de 37 ans, la dame est poursuivie pour avoir incendié la dépendance de son habitation située Zwartenbroekstraat à Lennik, le 11 février 2015. Les corps de trois enfants avaient été découverts dans les décombres. Il s’agissait des trois filles de la prévenue, âgées de 2, 4 et 6ans.

Thioro Mbow, interrogée par le tribunal lundi dernier, a maintenu ses dénégations concernant l’homicide volontaire et prémédité de ses trois filles. Elle a toutefois reconnu qu’elle était bien l’auteur de l’incendie volontaire du bâtiment dans lequel les victimes avaient été découvertes. La prévenue a affirmé qu’elle voulait brûler les documents de son mari, dans cette annexe qui servait de bureau, animée de colère envers lui. Moins d’une heure avant l’incendie, elle avait reçu la visite d’un huissier.

Ce dernier lui avait remis un courrier de son mari, et père des trois victimes, la priant de quitter la maison et réclamant la garde des enfants. La prévenue a précisé qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’attenter à la vie de ses enfants et qu’elle avait d’ailleurs tenté de les sauver dès qu’elle avait entendu leurs cris.

Mais les expertises ont montré que les corps des victimes contenaient des traces de lorazepam, un anxiolytique, et que le feu avait été bouté précisément au matelas sur lequel celles-ci avaient été retrouvées, couchées les unes contre les autres.

Lundi, durant l’interrogatoire de la prévenue et l’audition de témoins, il a surtout été question de savoir si les petites filles avaient l’habitude d’aller dans l’annexe. « Non, elles n’allaient jamais jouer là », a déclaré la nounou des enfants, entendue comme témoin.

« Elles allaient parfois chercher leurs vélos, qui étaient rangés là, mais jamais elles ne jouaient à proprement parler dans l’annexe », a également affirmé le papa, constitué partie civile contre son épouse.

« Je suis allée voir Thioro Mbow en prison, a poursuivi la nounou. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas que les filles étaient à l’intérieur et qu’elle ne comprenait pas ce qu’il s’était passé ».