Transparence et Fiabilité des Données : le Sénégal en “bon élève” du FMI …

Le Sénégal entre dans la “cour des grands” en adhère à la Norme Spéciale de Diffusion des Données ; le Sénégal vient de rentrer dans le cercle restreint des pays d’Afrique subsaharienne après l’Afrique du Sud, l’ile Maurice et les Seychelles qui ont adhéré à cette Norme Spéciale de Diffusion des Donnés (NSDD), gage de qualité, transparence et fiabilité des Données.

Il est aujourd’hui le quatrième pays d’Afrique subsaharienne après l’Afrique du Sud et le premier pays à passer du système Général de diffusion des Données améliorer (SGDD-a) ,qui est le nouveau cadre de référence des pays en phase transitoire, à la NSDD.

Pour rappel, la NSDD est une initiative du Fonds monétaire international( FMI) qui a été lancée en 1996 dans le but de faciliter l’élaboration et l’application de politiques bien conçues, la prise et l’exécution de décisions en matière d’investissements et partant, réduire les turbulences sur les marchés financiers. C’est une Norme très contraignante et un standard qualifié pour les données statistiques, mais également un critère du Doing Business pour les souscripteurs.