Transfert du personnel de « Handling » vers l’AIBD : Les syndicalistes « satisfaits » malgré les soubresauts

Un accord-cadre entre a été trouvé entre Aibd assistance service (2as), Ahs et le Syndicat unique des travailleurs du transport aérien et activités annexes du Sénégal (suttaaass) en ce qui concerne le transfert du personnel vers l’Aéroport Blaise Diagne le 07 décembre prochain. En effet, l’activité d’assistance en escale qui était confiée à SHS et AHS sur l’Aéroport Léopold Sédar Senghor est confiée à 2AS S.A.



Le personnel réuni en séance d’informations ce matin, a exprimé sa satisfaction.



« On a convié le personnel pour lui donner la bonne information et malgré tous les soubresauts et peaux de banane qui nous avaient été glissées par la Direction. Aujourd’hui à la demande du SUTTAS, on est parvenu à cela. C’est important de signaler que les patronats de SHS et AHS étaient d’accord sur le processus » a indiqué El Hadj Oumsane Sall, coordinateur des délégués de SHS.



Il avait été dit que des emplois pourraient être menacés, mais le cumul des deux entités SHS et AHS en travailleurs permanents ne dépassent pas 750 personnes.



Aussi selon le coordinateur des délégués de SHS, avec ce protocole 2AS va procéder à leur embauche, en tenant compte des possibilités de l’organisation qu’elle a mise en place et du profil de chaque travailleur par rapport aux emplois mais aussi, des autres aptitudes nécessaires pour un exercice convenable de chaque poste de travail avec un dimensionnement de 867 travailleurs.