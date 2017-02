« Trahis » par Jammeh : Seedy Njie et Buba Demba rentrent en Gambie

Le 08 janvier dernier, le ministre gambien de l’information, Sheriff Bojang a choisi le camp de la raison, en quittant la Gambie et Yahya Jammeh qui s’accrochait encore au pouvoir. Seedy Njie est alors nommé pour le remplacer.



Très vite, ce dernier va se faire remarquer en qualifiant d’illégale l’intervention militaire de la CEDEAO qui se préparait contre son patron et ceux qui seraient tentés de l’accompagner dans ce qui s’apparentait à un suicide collectif. Pour s’être montré dévoué à la cause pourtant perdue d’avance de Jammeh, il fera partie des proches avec qui ce dernier embarque pour Mongomo, en Guinée Equatoriale.



Mais c’est une fois chez Théodore Obiang Nguema, que l’ancien ministre de l’Information de la Gambie a réalisé que le prédécesseur d’Adama Barrow ne le mettait pas sur un piédestal. Pour illustration, il est logé dans un hôtel de second rang qui se trouve très éloigné du château où vit aujourd’hui, reclus, Yahya Jammeh. Pis encore, celui qui faisait office de porte-parole du gouvernement de « résistance », n’accède pas aux commodités auxquelles ont droit les autres accompagnants du natif de Kanilaï.



Pour Seedy Njie, cette situation ne pouvait perdurer d’où sa décision de rentrer en Gambie. Selon fatunetwork, l’ancien ministre est arrivé à Banjul ce lundi 06 février à bord d’un vol de Royal Air Maroc. Il était en compagnie de Buba Demba qui, jusqu’au soir du 21 avril, jour du départ en exil de Yahya Jammeh, était le chef du protocole de ce dernier. Reste maintenant à savoir le sort qui leur sera réservé par les nouvelles autorités gambiennes.